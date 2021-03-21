شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مساء الجمعة المقبل، أمام نادي الزمالك على ملعبه بميت عقبة، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إلى تجهيز لاعبيه لمباراة الإسماعيلي المقبلة، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.