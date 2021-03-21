شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي فى اختبار "وزن" مع عودة الفريق للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الأهلى لاختبار "وزن" قبل انطلاق مران الفريق بعد غد، الثلاثاء، لمعرفة أوزانهم قبل بدء التدريبات التى تأتى بعد راحة خمسة أيام حصل عليها الفريق.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة منذ العودة من الكونغو فجر الأربعاء الماضى بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة عصر الثلاثاء الماضى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويخضع جميع لاعبى الأهلى لكشف "وزن" قبل انطلاق المران لضبط الأوزان بما يتناسب مع الشكل المثالى لجميع اللاعبين والذى يؤهلهم لخوض تدريبات الفريق بصورة جيدة.

من ناحية أخرى، طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من إدارة النادى سرعة التعاقد مع ظهير أيسر للفريق، وأكد المدير الفنى أن الأهلى يحتاج لتدعيم هذا المركز فى أقصى سرعة.

وأوضح موسيمانى أن الجبهة اليسرى فى الأهلى تعانى بشكل واضح فى الفريق بسبب الغيابات المُتتالية للأهلى فى هذا المركز، وهو ما ظهر بوضوح مؤخراً حينما خسر الفريق جهود على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف للإصابة.

كما غاب أيمن أشرف الذى يستعين به موسيمانى فى هذا المركز أحياناً للإصابة أيضاً، الأمر الذى جعل موسيمانى يُطالب إدارة الأهلى بضرورة الإسراع فى هذه الصفقة ليصبح تدعيم الجبهة اليسرى من أهم متطلبات موسيمانى خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وطلب موسيمانى أيضاً من جهازه المعاون تجهيز عدة مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى لدراسته جيداً قبل مواجهة الفريقين ببطولة أفريقيا. وتحدث المدير الفنى للأهلى مع جهازه المعاون بشأن تجهيز معلومات ومباريات للفريق السودانى من أجل الاستعداد الجيد له قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أبريل المقبل فى السودان.

ويتطلع موسيمانى للاستعداد الجيد لمباراة المريخ من أجل الفوز فيها والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى.