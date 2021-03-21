شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البدرى ولاعبو المنتخب يخضعون لمسحة كورونا قبل انطلاق المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا، فور تجمعهم بمقر فندق الإقامة، وذلك تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا.

وخضع جميع أفراد البعثة للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي. ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وتواجد جميع اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار باستثناء المحترفين، والمنتظر وصولهم اعتبارا من بدء موعد الأجندة الدولية.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.