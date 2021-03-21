شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة تُجبر كارتيرون على تثبيت موعد تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تثبيت موعد تدريب الفريق ليكون فى الحادية عشرة صباحًا بشكل يومى على ملعب النادى. وجاء قرار المدير الفني بعد تقديم موعد التدريبات فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث كان يخوض الزمالك تدريباته فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، قبل أن يقرر الخواجة الفرنسى تعديل الموعد بداية من مران اليوم.

ويحرص المدرب الفرنسى على معالجة أخطاء لاعبى الزمالك فى فترة التوقف الحالية، مع رفع معدل اللياقة البدنية، وتحسين الحالة النفسية للاعبين، خاصة بعد الخسارة من الترجى التونسى فى المباراة الأخيرة على ستاد القاهرة بهدف دون رد، وأدت تلك الهزيمة لتأزم موقف الفريق فى مجوعات دورى أبطال أفريقيا.

ويواصل الفريق تدريباته في الفترة الحالية استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.