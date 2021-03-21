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"يوم سعيد يا ست الكل".. محمد فضل والونش وعبد الله جمعة يحتفلون بعيد الأم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم، بمناسبة عيد الأم، اليوم الأحد، الموافق 21 مارس، حيث يحرص الجميع على توجيه رسائل التهنئة إلى الأمهات بكل مكان، إلى جانب الدعاء للأمهات الراحلات عن عالمنا، وفى هذا الصدد، احتفل محمد فضل لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بهذه المناسبة الأسرية السعيدة بمشاركة صورة والدته الراحلة مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

 

 

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وكتب محمد فضل، في تعليقه على صورة والدته، "كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.. في الجنة مع الحبايب، ربنا يسكنك الفردوس الأعلي ويكرمك كما كرمتينا في الدنيا بحبك وعطفك ونصايحك وعطائك ودعائك".

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كما شارك محمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، جمهوره على إنستجرام، بصورة مع والديه بملابس الإحرام، وكتب في تعليقه عليها: "اللهم أعنا على برهما حتى يرضيا عنى فترضى الحياة".

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وفى السياق ذاته، احتفل عبد الله جمعة، نجم الزمالك، بصوره مع والدته التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ويظهر في واحدة منها وهو يقبل يد والدته، وكتب في تعليقه علي الصور، "أمي ليست يومًا ولا شهراً ولا سنة.. أمي كل العمر بسمة أمل.. معنى الحياة باختصار.. أجمل وطن.. كل سنة وأنتي طيبة يا ست الكل".

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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