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شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الاتحاد الأفريقى عن وجود تعديلات فى طواقم الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ومنها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والمقرر إقامتها 3 أبريل المقبل، وكشفت قائمة تعيينات حكام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق دور المجموعات عن وجود تعديل فى طاقم الحكام الذى سيدير المباراة.
وأعلن الاتحاد الأفريقي، وفقا للقائمة السابقة، طاقم حكام من بوروندى بقيادة باسيفيك ونياما يعاونه نيانجابو وونديمونزيجو من بوروندى، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي أمس رسميا طاقم حكام من المغرب يضم كلا من: نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالى وحمزة النصيرى، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفوارى ريني ولياميز مراقبا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر.
حكام الزمالك وتونجيث
ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي مع خسارة مولودية الجزائر امام الترجي التونسي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين ، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.
من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها فى توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة.
وتسعى إدارة نادى الزمالك لتذليل كافة العقبات أمام فريق الكرة، فمنذ بداية دور مجموعات دورى الأبطال، قامت اللجنة المكلفة بإدارة النادى بتوفير طائرة خاصة فى كل رحلة.
ولم يُحدد مسئولو الزمالك موعد السفر إلى الجزائر أو المغادرة بعد مواجهة المولودية، إلا أنه تم التواصل مع هانى ديمترى نائب السفير المصرى بالجزائر، من أجل تجهيز فندق الإقامة، والحافلات التى ستنقل الفريق وملاعب التدريب.