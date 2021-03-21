شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الاتحاد الأفريقى عن وجود تعديلات فى طواقم الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ومنها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والمقرر إقامتها 3 أبريل المقبل، وكشفت قائمة تعيينات حكام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق دور المجموعات عن وجود تعديل فى طاقم الحكام الذى سيدير المباراة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، وفقا للقائمة السابقة، طاقم حكام من بوروندى بقيادة باسيفيك ونياما يعاونه نيانجابو وونديمونزيجو من بوروندى، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي أمس رسميا طاقم حكام من المغرب يضم كلا من: نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالى وحمزة النصيرى، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفوارى ريني ولياميز مراقبا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر.



حكام الزمالك وتونجيث

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي مع خسارة مولودية الجزائر امام الترجي التونسي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين ، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها فى توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لتذليل كافة العقبات أمام فريق الكرة، فمنذ بداية دور مجموعات دورى الأبطال، قامت اللجنة المكلفة بإدارة النادى بتوفير طائرة خاصة فى كل رحلة.

ولم يُحدد مسئولو الزمالك موعد السفر إلى الجزائر أو المغادرة بعد مواجهة المولودية، إلا أنه تم التواصل مع هانى ديمترى نائب السفير المصرى بالجزائر، من أجل تجهيز فندق الإقامة، والحافلات التى ستنقل الفريق وملاعب التدريب.











































