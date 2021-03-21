شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. رسالة جوزيه للاعبي الأهلي بعد نهائى كأس 2007 ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قصتنا اليوم عن كواليس المباراة النهائية لكأس مصر موسم 2007 ، والتي تعد واحدة من أمتع المباريات فى تاريخ الكرة المصرية، والتى جمعت الأهلى والزمالك، فبداية الشوط الثانى أعلنت تفوق الزمالك وبالتحديد بالدقيقة 50 عن طريق عمرو زكى الذى تفوق على وائل جمعة وعماد النحاس ووضع الكرة من فوق أمير عبد الحميد معلناً الهدف الأول، لم يهنأ الزمالك بهدفه سوى 5 دقائق حتى انطلق عماد متعب وسبق عمرو الصفتى نحو منطقة جزاء الزمالك وأطلق صاروخا لا يصد ليعلن النتيجة 1-1.

وبعد نزول شيكابالا توغل داخل منطقة الجزاء وصوب كرة من خارج منطقة الجزاء زاحفة لتعلن عن تقدم جديد للزمالك بالدقيقة 64، ظل تقدم الزمالك قائما حتى ظن كل من فى الملعب أن الأبيض سيحصل على الكأس، لكن كان لأبو تريكة رأى آخر حيث أحرز هدفه بالدقيقة 88 من المباراة ليعلن اللجوء لوقت إضافى من أجل حسم البطولة.

وبعد مرور 9 دقائق من الوقت بدل الضائع تقدم الزمالك من جديد فى الشوط الإضافى الأول من كرة ناحية اليمين مررها شيكا لجمال حمزة الذى صوبها رائعة دخلت مرمى امير عبد الحميد تعلن تفوق ابيض جديد وأصبحت النتيجة 3-2، وفى الدقيقة الأولى من الشوط الإضافى الثانى حيث تلقى أسامة حسنى البديل كرة عرضية خرج عبد المنصف لملاقاتها لكن لم يلحق بها ووضعها أسامة داخل المرمى ليعلن عودة ثالثة للأهلى.

وتوقع الجميع ألا تنتهى هذه المباراة المجنونة إلا بضربات الجزاء بعد التعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة لكن الأهلي لأول مرة يتقدم ويعلن أن ذلك هو هدف الفوز وذلك بعد دقيقة واحدة من الهدف الأول لحسني فمن كرة رفعها أحمد صديق وضعها أسامة حسنى هدف ولا أروع في مرمى منصف ويفشل الزمالك في العودة ويرفع الأهلي كأس مصر عام 2007.

وحرص البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي في آنذاك على الاجتماع بلاعبيه بعد انتهاء المباراة مباشرة وقال لهم :" نجحتوا في استغلال الفرص فحصدتم المسكب والبطولة.. فوزنا بهذه الطريقة سيجعل المنافس يتذكره لفترة طويلة".