ماذا قدم دونجا ومدبولى والشامى تحت قيادة إيهاب جلال خارج الإسماعيلى؟

القاهرة - سامية سيد - كشف مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن تعاقده بشكل رسمى مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش الذى تقدم باعتذار مؤخرا، ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق، على رأسها مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدى، كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.

ووفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى يتواجد ثلاثة لاعبين بصفوف الدراويش سبق لهم التدريب تحت قيادة إيهاب جلال قبل اللعب للإسماعيلى نستعرضهم فى السطور التالية..

" محمود عبد العاطى دونجا "

- مصر المقاصة

الدورى العام .. 25 مباراة بواقع 1997 دقيقة سجل هدفًا وصنع مثله

كأس مصر .. مباراة بواقع 90 دقيقة

كأس الكونفدرالية .. 7 مباريات 630 دقيقة

- الزمالك

الدورى العام .. 4 مباريات 270 دقيقة

- الزمالك

الدورى العام .. 9 مباريات بواقع 388 دقيقة سجل هدفًا وصنع مثله

كأس الكونفدرالية .. مباراة بواقع 90 دقيقة سجل هدفين

- الزمالك

الدورى العام .. 8 مباريات بواقع 369 دقيقة

ولم يستطع فريق الإسماعيلي تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.