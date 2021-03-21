شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أوكرانيا الدولية تجهز عرابى الملاكمة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن مشاركة لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة عبد الرحمن عرابى فى بطولة أوكرانيا الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 7 أبريل المقبل استعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأكد غنيم، مشاركة البطل عرابى فى معسكر مغلق بأوكرانيا عقب انتهاء منافسات البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 21 من نفس الشهر المقبل، حيث نجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي .

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن+91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.

وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اللاعب احتل المركز الأول أفريقيا والثالث عالميا فى هذا الوزن، مشيرا إلى أنه سيتم وضع برنامج خاص للاعب خلال المرحلة المقبلة للإعداد إلى الدورة الأولمبية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أمس، السبت، عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفية، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة فى وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت اللجنة إنها قررت أيضا إعادة ثمن التذاكر التى بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة الدورة فى العام الماضي لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم.