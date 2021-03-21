شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد ينتظم فى تدريبات الزمالك ومشاركة أوباما فى تقسيمة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الأحد، بعدما تماثل للشفاء من الوعكة الصحية التى أبعدته عن تدريبات الأمس، واطمأن الجهاز الطبي على سلامة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء.

كما شارك يوسف أوباما فى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذي خاضه بالأمس فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي، حيث كان يعاني من إجهاد عضلي، وخضع لتدريبات تأهيلية بالأمس قبل أن يشارك في تدريبات الفريق اليوم بصورة طبيعية.

وأجرى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة قوية بين لاعبي الفريق خلال التدريب، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين في منتصف الملعب، وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

كما حرص الجهاز الفني على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية، وقام بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل فى دولة الجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.