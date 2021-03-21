شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجمل يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي بعد تولى إيهاب جلال تدريب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الجمل، نجم الإسماعيلي السابق، أن وجود إيهاب جلال في الإدارة الفنية للدراويش، هو أمر جيد للفريق في المرحلة المقبلة ومنح الجماهير ثقة كبيرة، وقال الجمل في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": وجود إيهاب جلال داخل النادي أمر مريح للجماهير، وسيحظى بكامل الدعم والمساندة وسيعمل على العامل النفسي بشكل جيد، ووجوده سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة، وفي الشق الفني لا أشعر بالقلق وهو مدرب كبير.

وأضاف: لدينا أزمة واضحة في خط الدفاع وخط الهجوم، لا نستطيع الوصول كثيراً بالفرص، وعندما نصل لا يمكننا التهديف، لدينا أزمة واضحة في الجبهة اليمنى وقلب الدفاع وأعتقد إيهاب جلال سيعدل كل ذلك، وستكون هناك خطوط متقاربة.

واختتم: جماهير الإسماعيلي سعيدة بعد تولي إيهاب جلال تدريب الفريق، وأطالبهم بوقف أي نوع من الهجوم على الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وألا يتعجلوا الأمر، لأن الوضع أصبح صعب جداً لا يحتاج إلا للدعم والمساندة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أتم إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

ودخل أعضاء اللجنة الفنية، التى يترأسها على أبوجريشة، وتضم فى عضويتها عماد سليمان “المشرف على فريق الكرة”، والمهندس مدحت الوردانى فى مفاوضات مع إيهاب جلال، بعد رحيله عن فريقه السابق “مصر المقاصة”، حيث أبدى ترحيبا بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذى لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينات.

حضر جلسة التفاوض والتوقيع مع المدير الفنى الجديد كل من: النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى، عضو مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل المدير المالى، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق، على رأسها مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدى، كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.