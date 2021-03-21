شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تأهيل حازم إمام على الثبات بجهاز الإشارة الضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الجهاز الطبى بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، جهاز الإشارات الضوئية لتأهيل حازم إمام ظهير أيمن الفريق الكروى الأول للتعافى سريعًا من الإصابة التى لحقت به فى عضلة السمانة.

ونشر الدكتور أسامة مقطع فيديو صغير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، خلال استخدم الإشارات الضوئية لتأهيل حازم إمام، والذى ظهر خلاله اللاعب فى حالة تحسن كبيرة.

وجعل الدكتور محمد أسامة حازم إمام يقف على قدم واحدة، مع وضع الإشارات الضوئية حول اللاعب، وطالبه بالضغط على الضوء حينما يصبح لونه أحمر، مع استمرار الوقوف على قدم واحدة لمدة محددة.

وأكد رئيس الجهاز الطبى بالزمالك أن حازم إمام يسير بشكل جيد على البرنامج التأهيلى المحدد له، وحالته تتحسن بشكل مستمر، إلا أنه مازال غير جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

وغاب حازم إمام عن المشاركة فى مباريات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة، ليتم الاعتماد على حمزة المثلوثى الذى تعرض للإصابة هو الأخر، ثم تم الاعتماد على أحمد عيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام المولودية بالجزائر يوم 3 أبريل المقبل، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولا بديل عن فوز الزمالك فى مواجهتى المولودية وتونجيث السنغالى، مع انتظار تعثر بطل الجزائر فى مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي حتى يضمن الأبيض التأهل لدور الثمانية، كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.