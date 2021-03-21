شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كشف حساب إيهاب جلال مع 5 أندية مصرية قبل تدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

ودخل أعضاء اللجنة الفنية، التى يترأسها على أبوجريشة وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على فريق الكرة والمهندس مدحت الوردانى، فى مفاوضات مع إيهاب جلال بعد رحيله عن فريقه السابق مصر المقاصة، وأبدى ترحيبه بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذى لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينيات.

حضر جلسة التفاوض والتوقيع مع المدير الفنى الجديد كل من النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب والمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى، عضو مجلس الإدارة ومحمد اسماعيل المدير المالى بالإضافة الى أعضاء اللجنة الفنية.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق على رأسها مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدى كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.

ورصد الموقع الرسمى للإسماعيلى مسيرة إيهاب جلال خلال مشواره التدريبى مع 5 أندية مصرية بالدورى العام وكأس مصر والبطولات الأفريقية.

جميع البطولات .. 246 مباراة فاز 117 تعادل 63 خسر 66 له 358 هدفًا عليه 265 هدفًا كلين شيت 74 لقاء

الدورى العام .. 214 مباراة فاز 100 تعادل 58 خسر 56 له 304 هدفًا عليه 233 هدفًا كلين شيت 65 لقاء

كأس مصر .. 11 مباراة فاز 5 تعادل 1 خسر 5 له 15 هدفًا عليه 12 هدفًا كليت شيت 3 لقاءات

كأس الكونفدرالية .. 21 مباراة فاز 12 تعادل 4 خسر 5 له 39 هدفًا عليه 20 هدفًا كلين شيت 6 لقاءات

تليفونات بنى سويف

الدورى العام .. لعب 16 فاز 3 تعادل 8 خسر 5 له 12 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 7 لقاءات

مصر المقاصة

الدورى العام .. لعب 135 فاز 68 تعادل 31 خسر 36 له 206 هدفًا عليه 153 هدفًا كلين شيت 37 لقاءات

كأس مصر .. 8 مباريات فاز 4 تعادل 1 خسر 3 له 11 هدفًا عليه 7 اهداف كلين شيت مباراتين "صعد بضربات الترجيح مرة واحدة"

كأس الكونفدرالية.. 8 مباريات فاز 4 تعادل 2 خسر 2 له 13 هدفًا عليه 6 اهداف كلين شيت مباراتين"

إنبى

الدورى العام .. 12 مباراة فاز 7 تعادل 4 خسر 1 له 18 هدفًا عليه 11 هدفًا كلين شيت 5 مباريات

كأس مصر.. مباراة واحدة خسر 1 عليه هدفًا

الزمالك

الدورى العام .. 15 مباراة فاز 8 تعادل 2 خسر 5 له 20 هدفًا عليه 15 هدفًا كلين شيت 5 لقاءات

كأس الكونفدرالية.. مباراتين فاز 1 خسر 1 له 3 أهداف عليه 3 أهداف "خرج بضربات الترجيح مرة واحدة".

المصرى

الدورى العام .. 36 مباراة فاز 14 تعادل 13 خسر 9 له 48 هدفًا عليه 38 هدفًا كلين شيت 11 لقاء.

كأس مصر.. مباراتين فاز 1 خسر 1 له 4 أهداف عليه 4 أهداف كليت شيت لقاء

كأس الكونفدرالية .. 11 مباراة فاز 7 تعادل 2 خسر 2 له 23 هدفًا عليه 11 هدفًا كلين شيت 4 لقاءات.