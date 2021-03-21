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سيراميكا يعلن مواجهة الزمالك ودياً استعداداً للإسماعيلى بعد توقف الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا مباراة ودية مساء الجمعة المقبل، أمام نادى الزمالك على ملعبه بميت عقبة، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا لتجهيز لاعبيه لمباراة الإسماعيلي المقبلة، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية.

 

ويستعد سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي فى الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها فى توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لتذليل كافة العقبات أمام فريق الكرة، فمنذ بداية دور مجموعات دورى الأبطال، قامت اللجنة المكلفة بإدارة النادى بتوفير طائرة خاصة فى كل رحلة.

ولم يُحدد مسئولو الزمالك موعد السفر إلى الجزائر أو المغادرة بعد مواجهة المولودية، إلا أنه تم التواصل مع هانى ديمترى نائب السفير المصرى بالجزائر، من أجل تجهيز فندق الإقامة، والحافلات التى ستنقل الفريق وملاعب التدريب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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