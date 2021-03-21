شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن مواجهة الزمالك ودياً استعداداً للإسماعيلى بعد توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا مباراة ودية مساء الجمعة المقبل، أمام نادى الزمالك على ملعبه بميت عقبة، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا لتجهيز لاعبيه لمباراة الإسماعيلي المقبلة، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية.
ويستعد سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي فى الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.
وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.
وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها فى توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة.
وتسعى إدارة نادى الزمالك لتذليل كافة العقبات أمام فريق الكرة، فمنذ بداية دور مجموعات دورى الأبطال، قامت اللجنة المكلفة بإدارة النادى بتوفير طائرة خاصة فى كل رحلة.
ولم يُحدد مسئولو الزمالك موعد السفر إلى الجزائر أو المغادرة بعد مواجهة المولودية، إلا أنه تم التواصل مع هانى ديمترى نائب السفير المصرى بالجزائر، من أجل تجهيز فندق الإقامة، والحافلات التى ستنقل الفريق وملاعب التدريب.