شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن مواجهة الزمالك ودياً استعداداً للإسماعيلى بعد توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا مباراة ودية مساء الجمعة المقبل، أمام نادى الزمالك على ملعبه بميت عقبة، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا لتجهيز لاعبيه لمباراة الإسماعيلي المقبلة، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي فى الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.