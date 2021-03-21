شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يغيب عن تدريب الزمالك بسبب "نزلة برد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريب الفريق اليوم؛ الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإدارى لإخطاره بغيابه عن التدريب.

وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته، حيث يحرص الجهاز الطبى على متابعة كافة عناصر الفريق من جهاز فنى ولاعبين.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام فى الجزائر.

وكان أسامة نبيه رفض تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

وطلب نبيه عدم تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام، حتى لا يتعارض العملان مع بعضهما البعض، أو يؤثر كل منهما عن الآخر فى الفترة المقبلة.

وكان مسئولو الزمالك فضلوا إسناد مهمة مدير الكرة لأسامة نبيه حتى يتمكن من إعادة الاتزان الإدارى داخل صفوف الزمالك، خاصة وإنه يمتاز بالشخصية القوية ويُجيد التعامل مع اللاعبين.