شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يغيب عن تدريب الزمالك بسبب "نزلة برد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغيب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريب الفريق اليوم؛ الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإدارى لإخطاره بغيابه عن التدريب.
وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته، حيث يحرص الجهاز الطبى على متابعة كافة عناصر الفريق من جهاز فنى ولاعبين.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام فى الجزائر.
وكان أسامة نبيه رفض تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.
وطلب نبيه عدم تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام، حتى لا يتعارض العملان مع بعضهما البعض، أو يؤثر كل منهما عن الآخر فى الفترة المقبلة.
وكان مسئولو الزمالك فضلوا إسناد مهمة مدير الكرة لأسامة نبيه حتى يتمكن من إعادة الاتزان الإدارى داخل صفوف الزمالك، خاصة وإنه يمتاز بالشخصية القوية ويُجيد التعامل مع اللاعبين.