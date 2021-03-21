شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح محمد لاعبة الطائرة: خالد أنور نجمت المفضل وهوايتى قراءة الروايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "فرح محمد" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى المقاولون، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

قراءة الروايات.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

فاشلة فى الطبخ.

من نجمك المفضل؟

خالد أنور.

من مطربك المفضل؟

مفيش حد معين بسمع كله.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

دكتورة علاج طبيعى.





لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا بتجاهل المعاكسات.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

درة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

مش شرط لكن يكون عارف ربنا.