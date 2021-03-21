شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم مدربًا عامًا للإسماعيلى للمرة الخامسة فى مسيرته التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا، وكان إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة قد اتفق مع مسئولى اللجنة الفنية للدراويش على اختيار حمد إبراهيم مدرباً عاماً فى جهازه، وأحمد حسام مدرباً، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، والمهندس على طه محلل أداء والأخير هو "حفيد طه إسماعيل" نجم الأهلى الأسبق.

وبذلك يعود حمد إبراهيم للعمل مدرباً عاماً للإسماعيلى للمرة الخامسة فى مسيرته التدريبية حيث كان يتواجد مع محمود وهبه وشوقى غريب وأحمد العجوز والبرازيلى هيرون ريكاردو.

ووفقاً للموقع الرسمى للدراويش خلال تواجد حمد إبراهيم مدرباً عاماً لعب الإسماعيلى فى 3 بطولات بواقع 30 مباراة فاز 11 تعادل 14 خسر 5 له 31 هدفًا عليه 18 هدفًا كلين شيت 17 لقاء

الدورى العام

موسم 2013 / 2014 المركز الـ 6 " المجموعة الثانية "

لعب 20 مباراة فاز 8 تعادل 8 خسر 4 له 24 عليه 16 نقاط 32

ثامن أقوى خط هجوم ، ثانى أقوى خط دفاع

جون آنطوى هداف الدورى برصيد 11 هدفًا

حسنى عبد ربه 3 أهداف ، شوقى السعيد هدفين ، إبراهيم حسن هدفين ، محمود حمد هدفين ، بشيرو عبدول هدف ، كوفى ميشاك هدف ، صالح موسى هدف ، عمرو السولية هدف

- القناة

25 ديسمبر 2013 .. 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلى ( جون آنطوى 2 )

13 مارس 2014 .. صفر / 1 ملعب الإسماعيلى ( غريب فتحى فى مرمى فريقه الأسبق )

- تليفونات بنى سويف

29 ديسمبر 2013 .. 3 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى 2 منهم ضربة جزاء وشوقى السعيد )



- الزمالك 17 مارس 2014 .. 1 / 1 ملعب الترسانة بالقاهرة ( شوقى السعيد )- الزمالك

2 يناير 2014 .. 1 / صفر بالقاهرة ( إبراهيم حسن )



- اتحاد الشرطة 1 مايو 2014 .. 1 / صفر بالإسماعيلية ( جون آنطوى )- اتحاد الشرطة

7 يناير 2014 .. صفر / صفر بالإسماعيلية

5 أبريل 2014 .. 1 / 1 بالقاهرة ( بشيرو عبدول )

- المصرى

20 يناير 2014 .. 2 / صفر ملعب المصرى بعجرود السويس ( إبراهيم حسن وجون آنطوى )

12 أبريل 2014 .. 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بعجرود السويس ( كوفى ميشاك وجون آنطوى )

- وادى دجلة

2 فبراير 2014 .. 1 / 2 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه / محمد عبد الواحد 2 فى مرمى فريقه الأسبق )

22 أبريل 2014 .. 2 / صفر بالقاهرة ( جون آنطوى ومحمود حمد )

- طلائع الجيش

5 فبراير 2014 .. 1 / 1 بالقاهرة ( محمود حمد / صلاح آمين فى مرمى فريقه الأسبق )

27 أبريل 2014 .. 2 / 3 بالإسماعيلية ( جون آنطوى وحسنى عبد ربه / صلاح أمين 2 فى مرمى فريقه الأسبق )

- حرس الحدود

13 فبراير 2014 .. صفر / صفر بالإسماعيلية

5 مايو 2014 .. صفر / صفر بالإسكندرية

- المنيا

19 فبراير 2014 .. 1 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى )

12 مايو 2014 .. 2 / 3 ملعب الشرطة بالقاهرة ( صالح موسى وعمرو السولية )

- بتروجيت

24 فبراير 2014 .. 1 / صفر بالإسماعيلية ( جون آنطوى من ضربة جزاء )

14 يونيه 2014 .. 1 / 1 بالسويس ( حسنى عبد ربه / شوقى السعيد فى مرماه )

كأس مصر

موسم 2012 / 2013

- دور الـ 16 " القناه " ..

• يوم 23 أكتوبر 2013 .. صفر / صفر " الصعود بضربات الترجيح 4 / 3 "

سجل للإسماعيلى عمرو السولية وجون آنطوى وسامح عبد الفضيل ومحمد زيكا وأهدر حسنى عبد ربه ومحمود متولى

- دور الـ 8 " النصر " ..

• يوم 28 أكتوبر 2013 .. 1 / صفر " حسنى عبد ربه "

- دور الـ 4 " وادى دجلة " ..

• يوم 3 نوفمبر 2013 .. صفر / صفر " الخروج بضربات الترجيح 7 / 8 "

سجل للإسماعيلى محمود متولى وعمرو السولية وجون آنطوى وسامح عبد الفضيل وحسنى عبد ربه وصالح موسى وعبد الحميد سامى وأهدر محمود عبد العزيز

موسم 2013 / 2014 ..

لعب 3 مباريات فاز 2 تعادل 1 له 6 أهداف عليه هدفًا كلين شيت مباراتين " الخروج بضربات الترجيح "

الهدافين .. حسنى عبد ربه هدفين – عمرو السولية هدفًا – إبراهيم حسن هدفًا – محمد زيكا هدفًا – محمود عبد العزيز هدفًا

- دور الـ 32 " النصر " ..

• يوم 18 مايو 2014 .. 2 / صفر " عمرو السولية وإبراهيم حسن "

- دور الـ 16 " الداخلية " ..

• يوم 22 يونيه 2014 .. 3 / صفر " حسنى عبد ربه 2 ومحمد زيكا "

- دور الـ 8 " وادى دجلة " ..

• يوم 9 يوليو 2014 .. 1 / 1 " محمود عبد العزيز " الخروج بضربات الترجيح 2 / 4

سجل للإسماعيلى حسنى عبد ربه ومحمد زيكا وأهدر محمود حمد وأحمد العش

كأس الكونفدرالية ..

لعب 4 مباريات تعادل 3 خسر 1 له صفر عليه هدفًا كلين شيت 3 مباريات " الصعود بضربات الترجيح " مرة واحدة

داخل ملعبه .. لعب مباراتين تعادل 2 له صفر عليه صفر كلين شيت مباراتين الصعود بضربات الترجيح مرة واحدة

خارج ملعبه .. لعب مباراتين تعادل 1 خسر 1 له صفر عليه هدفًا كلين شيت مباراة واحدة

الهدافين .. للآسف لم يحرز أى أهداف فى واحدة من مفاجآت الدراويش تاريخيًا

- دور الـ 32 " أم كيه الكونغولى " ..

• 2 مارس 2014 بالكونغو .. صفر / صفر

• 9 مارس 2014 بمصر .. صفر / صفر " الصعود بضربات الترجيح "

- دور الـ 16 " بترو اتلتيكو الأنجولى " ..

• 23 مارس 2014 بمصر .. صفر / صفر

• 30 مارس 2014 بأنجولا .. صفر / 1