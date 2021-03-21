شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف مفاجأة رفض الأهلى ضم ثنائى الزمالك على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى.

ويتحدث محمد شبانة فى برنامجه عن كواليس توقف مفاوضات الزمالك مع فرجانى ساسى لتجديد تعاقده، ورفض سيد عبد الحفيظ ضم ثنائى الفريق الأبيض، وموقف الخطيب من محمود كهربا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.