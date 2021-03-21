شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على اعتذار رئيس الجهاز الطبى عن الاستمرار مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، باعتذار رسمي إلى اللجنة الفنية بقيادة على أبوجريشة والتى تضم في عضويتها كل من عماد سليمان "المشرف على الفريق" والمهندس مدحت الورداني بشأن عدم استكمال مهمته مع الفريق، جاء ذلك، بسبب بعض الارتباطات الخاصة والتى طرأت وستمنعه من أداء عمله على أكمل وجه.

وتقدم طبيب الفريق بالشكر لكل مسئولي النادي على تلك الفترة التى قضاها في خدمة ناديه متمنيا دوام التوفيق والنجاح فيما هو قادم.

واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى على تعيين مجدى الباز رئيساً للجهاز الطبى للدراويش فى الجهاز الفنى الجديد المزمع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وكان إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة قد اتفق مع مسئولى اللجنة الفنية للدراويش على اختيار حمد إبراهيم مدرباً عاماً فى جهازه، وأحمد حسام مدرباً، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، والمهندس على طه محلل أداء والأخير هو "حفيد طه إسماعيل" نجم الأهلى الأسبق.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قد أتم إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

ودخل أعضاء اللجنة الفنية، التى يترأسها على أبوجريشة، وتضم فى عضويتها عماد سليمان “المشرف على فريق الكرة”، والمهندس مدحت الوردانى فى مفاوضات مع إيهاب جلال، بعد رحيله عن فريقه السابق “مصر المقاصة”، حيث أبدى ترحيبا بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذى لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينات.

حضر جلسة التفاوض والتوقيع مع المدير الفنى الجديد كل من: النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى، عضو مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل المدير المالى، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق، على رأسها مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدى، كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.