شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: أثق فى نجاح إيهاب جلال مع الإسماعيلي.. وسيواجه مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سمير، فرج نجم الإسماعيلى السابق، عن سعادته البالغة بتولى إيهاب جلال مسئولية تدريب النادى الإسماعيلى، وقال سمير فرج فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، سعيد جداً بوجود إيهاب جلال فى الإسماعيلي، لأننى عملت معه من قبل، وأثق به تماماً وأرى أنه من أفضل المدربين على الساحة بالفترة الأخيرة، وهى مهمة تأخرت كثيراً فى تواجد إيهاب جلال داخل بيته من جديد.

وأضاف سمير فرج، ليس لدى شك فى نجاح إيهاب جلال مع الاسماعيلى وأنه سيكون طوق نجاة، ولكن ستواجهه مشكلة فنية بسيطة، وهو أنه يريد أن يبدأ الكرة من حراس المرمى، وهذا غير موجود فى حراس الإسماعيلي.

وأكد لاعب الإسماعيلى السابق ضرورة أن توفر الإدارة ميزانية جيدة للنادى لتحقيق متطلبات إيهاب جلال مع الفريق فى الموسم المقبل، موضحا أن إيهاب جلال لديه تجربة مشابهة، عندما تولى تدريب إنبى فى فترة زمنية قليلة جداً ونجح فى تصحيح مساره.

وعن أبرز تحدٍ يواجه إيهاب جلال قال سمير فرج، إيهاب جلال لم ينجح مع فريق جماهيري من قبل، وأمامه تحدٍ كبير فى الإسماعيلي، فتجربته مع المقاصة كانت أفضل من المصري، وهو من أفضل مدربى مصر وقادر على الخروج بالإسماعيلى من المراكز الأخيرة، لأنه يفرض أسلوبه على الفريق الذى يتولى تدريبه، وهذا أراه أيضاً فى على ماهر مع المصري.

وتابع فرج، أفضل شىء فعله إيهاب جلال أنه اختار جهازا فنيا بالكامل من خارج الإسماعيلية حتى لا يعمل تحت ضغط، وأعتقد أن هناك ترحيبا كبيرا جداً من الجماهير بوجوده، والجماهير لن تطالبه بالنتائج الآن، فالإسماعيلى يحتاج لتدعيم 3 أو 4 مراكز مع إيهاب جلال وسينافس على البطولات.

وأشار إلى أن هناك تخبطا كبيرا جداً فى ناشئى الإسماعيلي، ولم يتم تصعيد سوى 4 لاعين فقط فى فترة طويلة، وهناك الكثير من النتائج السلبية لفرق الناشئين.