شكرا لقرائتكم خبر عن المسحة تحسم عودة لاعبى المصارعة من المجر بعد إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الثلاثى "عبد اللطيف منيع ومحمد إبراهيم زقلط وحسام مصطفى"، مدرب المنتخب، مسحة كورونا للتأكد من سلامتهم من الفيروس الذى أصيبوا به خلال الأسبوع الماضى وتسبب فى تخلفهم عن العودة مع البعثة .

ومن المقرر أن يعود الثلاثى من المجر بعد غد الثلاثاء حال سلبية نتيجة المسحة، بينما يبقوا هناك إذا جاءت المسحة ايجابية لحين سلامتهم من الفيروس واختفاء الأعراض.

وبقى الثلاثى فى أحد الفنادق بالمجر، ولكن تدهورت الحالة الصحية لحسام مصطفى، وتدخل مسئولو الرياضة وتواصلوا مع البعثة وتم نقل المدرب لأحد المستشفيات، حتى تحسنت حالته، وتم إجراء مسحة أولى جاءت نتيجتها سلبية، على أن يخضع اللاعبان والمدرب لمسحة جديدة لتحديد موعد عودتهم إلى القاهرة من عدمه.

وبالانتقال الى باقى البعثة التى عادت فتم إجراء مسحة لهم وأثبتت إيجابية العينة لمحمد ابراهيم كيشو وجمال عبد الحميد لاعبا المنتخب بالإضافة إلى أشرف حافظ المدير الفنى، ويخضعون للعزل فى فندق الصالة التى يتدربون فيها.