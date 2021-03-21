شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم متطلبات موسيماني فى الأهلي خلال الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من إدارة النادي سرعة التعاقد مع ظهير أيسر للفريق، وأكد المدير الفني أن الأهلي يحتاج تدعيم هذا المركز في أقصى سرعة.

وأوضح موسيماني أن الجبهة اليسرى في الأهلي تعاني بشكل واضح في الفريق بسبب الغيابات المُتتالية للأهلي في هذا المركز وهو ما ظهر بوضوح مؤخراً حينما خسر الفريق جهود على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف للإصابة.

كما غاب أيمن أشرف الذي يستعين به موسيماني في هذا المركز أحياناً للإصابة أيضاً الأمر الذي جعل موسيماني يُطالب إدارة الاهلي بضرورة الإسراع في هذه الصفقة ليصبح تدعيم الجبهة اليسرى من أهم متطلبات موسيماني خلال ميركاتو الصيف المقبل.

من ناحية أخرى، عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد عودة الأخير من بلاده من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها، زكريا ناصف في الوقوف على رؤية موسيماني بشأن عدة أمور خاصة بفريق الكرة يتي في مقدمتها ملف صفقات الصيف.

وتناقش اللجنة المدير الفني كذلك في ملف المُعارين وموقفهم من العودة القلعة الحمراء في ظل تألق بعضهم وارتفاع أسهمهم في العودة للفريق يأتي في مقدمتهم أحمد ياسر ريان (سموحة) وعمار حمدي ( الاتحاد السكندري) ومحمد عبد القادر "حمدي" (سموحة).

وتنتظر لجنة التخطيط عودة موسيماني من بلاده حيث يقضي إجازة هناك عدة أيام تنتهي يوم 22 مارس الجاري بعد مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي بالكونغو.