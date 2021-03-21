شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى بدون إيهاب جلال.. عودة الغائبين واستمرار تأهيل المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته صباح اليوم خلال فترة التوقف الحالية ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشواره المحلى، المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية مع إقامة بعض التدريبات البدنية تحت إشراف حمام إبراهيم وعطية صابر مدربى الفريق من أجل النهوض بالمعدلات البدنية.

مران الإسماعيلى شهد عودة مجموعة من اللاعبين الذين غابوا عن للتدريبات مؤخرا، فيما واصل محمد صادق إضافة لعبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى عمليات التأهيل.

وأنهى مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

ودخل أعضاء اللجنة الفنية، التى يترأسها على أبوجريشة، وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على فريق الكرة، والمهندس مدحت الوردانى فى مفاوضات مع إيهاب جلال، بعد رحيله عن فريقه السابق “مصر المقاصة”، حيث أبدى ترحيبا بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذى لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينات.

حضر جلسة التفاوض والتوقيع مع المدير الفنى الجديد كل من: النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى، عضو مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل المدير المالى، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق، على رأسها مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبى والمصرى البورسعيدى، كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال تدريبات الفريق اعتبارا من الغد خلال فترة التوقف الدولية.

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلى بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجبشيان ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسى فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلى فى الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة فى الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.