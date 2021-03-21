شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك.. وبرنامج خاص لتجهيز أيمن حفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريبات اليوم المقامة باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات خلال الفترة الحالية.

وطالب الفرنسى كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.

وأدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا خاصا للاعب؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة مرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس، وقام مدرب الحراس بالتركيز على تدريبات سرعة رد الفعل وقام بتوجيه الحراس أثناء التدريبات وتصحيح الأخطاء .

كما انتظم لاعبو الزمالك الدوليون في معسكري المنتخبين الأول والأولمبي اليوم، ويضم المنتخب الأول خماسي الزمالك "محمود جنش وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو"، حيث يرتبط المنتخب بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون، وضم المنتخب الأوليمبى من الزمالك كلاً من "أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل"، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

ويستعد فريق الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.