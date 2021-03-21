شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك.. وبرنامج خاص لتجهيز أيمن حفنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريبات اليوم المقامة باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات خلال الفترة الحالية.
وطالب الفرنسى كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.
وأدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا خاصا للاعب؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
وخاض رباعي حراسة مرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس، وقام مدرب الحراس بالتركيز على تدريبات سرعة رد الفعل وقام بتوجيه الحراس أثناء التدريبات وتصحيح الأخطاء .
كما انتظم لاعبو الزمالك الدوليون في معسكري المنتخبين الأول والأولمبي اليوم، ويضم المنتخب الأول خماسي الزمالك "محمود جنش وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو"، حيث يرتبط المنتخب بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون، وضم المنتخب الأوليمبى من الزمالك كلاً من "أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل"، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.
ويستعد فريق الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.