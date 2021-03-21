شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين رباعى المنتخب على قيادة الهجوم.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني، 4 لاعبين فى مركز المهاجم لقائمة الفراعنة التى تستعد لمواجهة كينيا يوم 25 مارس الجارى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وهم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، محمد شريف مهاجم الأهلي، أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، وحسام حسن مهاجم سموحة.

ويقدم الرباعي أداءً مميزاً إلا أن الاختيار سيقع على واحد فقط لقيادة هجوم الفراعنة، وفقاً للخطة المعتادة من حسام البدري مع المنتبخب الوطني، ونستعرض أبرز ما قدمه الرباعي مع فرقهم فى السطور التالية.

مصطفى محمد

بدأ الأناكوندا كما تلقبه جماهير الزمالك، الموسم الجارى مع القلعة البيضاء وشارك فى 4 مباريات وسجل هدفين، ثم انتقل فى يناير الماضي إلى فريقه الجديدة جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة، ليشارك فى 9 مباريات ويسجل 6 أهداف.

محمد شريف

استكمالاً لتألقه فى العام الماضي خلال إعارته لإنبي، يخوض محمد شريف مهاجم النادي الأهلي موسماً مميزاً، حيث شارك مع الفريق الأحمر فى 19 مباراة بمختلف البطولات، سجل 6 أهداف وصنع 3 لزملائه بالفريق.

أحمد ياسر ريان

يقدم أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا موسماً مميزاً مع فريقه الجديد، حيث شارك فى 12 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

حسام حسن

أمام مهاجم سموحة فشارك حسام حسن مع الفريق السكندري فى 8 مباريات بالموسم الجاري وسجل 8 هداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري العام.