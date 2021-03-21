شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينضم للمنتخب ويخضع لمسحة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مصطفى محمد، مهاجم جالطا سراى التركى، لمعسكر منتخب مصر الأول صباح اليوم، استعدادا لمباراتىّ الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وأجرى اللاعب مسحة للكشف عن فيروس كورونا بجانب تحاليل الدم والفحوصات الطبية اللازمة.



مصطفى محمد



مصطفى محمد

وسادت حالة من القلق داخل المنتخب قبل انطلاق المعسكر خوفا من عدم تمكن اللاعب الدولى من الوصول للقاهرة بعد واقعة سرقة جواز السفر الخاص به فى تركيا، قبل أن يتمكن اللاعب من إنهاء إجراءات السفر والوصول للقاهرة والانضمام لمعسكر الفراعنة.

وقرر الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، عزل جميع لاعبى المنتخب الوطنى الذى انضموا للمعسكر صباح اليوم فى غرف فردية ومنفصلة، لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون اليوم قبل خوض المران الأول فى السابعة مساء على استاد القاهرة.

وينتظر جهاز المنتخب ظهور نتيجة المسحة قبل المران الجماعى، بهدف استبعاد وعزل أى لاعب تظهر نتيجته إيجابية حفاظا على باقى اللاعبين قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.