شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها فى توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لتذليل كافة العقبات أمام فريق الكرة، فمنذ بداية دور مجموعات دورى الأبطال، قامت اللجنة المكلفة بإدارة النادى بتوفير طائرة خاصة فى كل رحلة.

ولم يُحدد مسئولو الزمالك موعد السفر إلى الجزائر أو المغادرة بعد مواجهة المولودية، إلا أنه تم التواصل مع هانى ديمترى نائب السفير المصرى بالجزائر، من أجل تجهيز فندق الإقامة، والحافلات التى ستنقل الفريق وملاعب التدريب.

ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.