شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف كواليس تتويج الفراعنة بأمم أفريقيا 86 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، ذكريات تتويجه مع الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 1986 والتى استضافتها مصر، وقال طارق يحيى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، قبل البطولة بـ 10 أيام دخلنا معسكرا مغلقا والأجواء كانت فى غاية الاهتمام، السنغال والكاميرون وكوت ديفوار والجزائر والمغرب كان لديهم مجموعة كبيرة من المحترفين، إلا مصر لم يكن لدينا أى محترف.

وأضاف يحيى، استعددنا نفسياً بشكل مميز وكنا نعقد جلسات مع بعضنا البعض فى وجود مصطفى عبده وثابت البطل وإكرامي، البطولة على أرضنا كان من غير الممكن أن نخسرها، ورغم أننا خسرنا أول مباراة أمام السنغال لكننا تعاهدنا على تقديم أداء أفضل، وقادة الفريق لعبوا دورا مهما مع المدرب واللاعبين.

وأشار طارق يحيى إلى أن الإعلام ساندنا بشكل كبير جداً والمسئولية كانت مضاعفة، والنجوم الكبار الذين تواجدوا بالفريق أعطوا إحساسا بالراحة للإعلام والجماهير.

وفى مثل هذا اليوم 21 مارس 1986 توج المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على حساب الكاميرون، للمرة الثالثة فى تاريخ الفراعنة، وفازت مصر باللقب على حساب أسود الكاميرون بركلات الترجيح 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى على استاد القاهرة الدولى، ليرفع مصطفى عبده كابتن المنتخب الوطنى كأس البطولة.

وشارك المنتخب الوطنى فى المباراة بتشكيل أساسى ضم كلا من:

حراسة المرمى: ثابت البطل - على شحاتة- حمادة صدقى - محمد عمر – ربيع ياسين – أشرف قاسم - مصطفى عبده – طاهر أبو زيد – مجدى عبد الغنى - محمود الخطيب – جمال عبد الحميد.

شارك فى البطولة مصر والسنغال وكوت ديفوار وموزمبيق والجزائر والمغرب والكاميرون وزامبيا، المجموعة الأولى ضمت مصر والسنغال وكوت ديفوار وموزمبيق، وقد صعد منها مصر وكوت ديفوار، أما المجموعة الثانية فضمت الجزائر والمغرب والكاميرون وزامبيا، وصعد منها الكاميرون والمغرب.

فى نصف النهائى التقى الكاميرون ضد كوت ديفوار وفاز الأسود بهدف روجيه ميلا، فى المباراة الثانية فازت مصر على المغرب بهدف طاهر أبو زيد.

فاز كوت ديفوار بالمركز الثالث بعد الانتصار على المغرب بنتيجة 3-2، فى النهائى فاز منتخب مصر على الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعدما انتهى الوقت الأصلى بنتيجة 0-0.

توج بلقب هداف البطولة الكاميرونى المتألق روجيه ميلا، وأحرز فى البطولة 31 هدفًا بمعدل 1.9 هدف فى المباراة.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.