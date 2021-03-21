أبو طالب العيسوي: إيهاب جلال يمتلك الشخصية والطموح ويجيد التعامل مع اللاعبين

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القاهرة - سامية سيد - أكد أبو طالب العيسوى، مدرب الإسماعيلى السابق، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً فى قلعة الدراويش، بعد تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الفريق، وقال العيسوى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الكثير من المدربين تعاقبوا على لاعبى الإسماعيلي، واللاعبون عليهم الدور الأكبر فى المنظومة، وجماهير الدراويش تعشق النادى من قلبها وتحفظ تاريخه، مشددا على أن هناك لاعبين قادرون على صناعة الفارق، وهناك مجموعة أيضاً لم تشعر بالمسئولية، ولكن الآن هناك مدرب محترم من أبناء النادى وجهاز فنى على مستوى ولذلك أصبح اللاعبين عليهم مسئولية أعلى.

وأضاف العيسوى، لاعبو أسوان والجونة والمحلة ليسوا أفضل من الإسماعيلى فنياً ولكنهم لاعبون رجال ويبذلون أقصى جهودهم لتحقيق أفضل نتائج، ويجب أن يكون لاعبى الدراويش لديهم طموح للتغيير، وسيكون هناك تغيير كبير جداً، لأن الفترة المقبلة سيكون هناك ثواب وعقاب.

وتابع العيسوى، الاسماعيلى نادٍ عريق وكبير وهو الضلع الثالث للكرة المصرية، رغم لفترات الصعبة والكبوة التى يمر بها، وكل مشجعى الأندية فى مصر يحبون الإسماعيلي، والفترة المقبلة كلها طموح وخير وأمل.

وعدد العيسوى مزايا إيهاب جلال قائلاً، "من المدربين الذين يمتلكون الشخصية والناحية النفسية الجيدة وقادر على التعامل مع اللاعبين، ولديه دراية كاملة بالفريق ولاعبيه، وهذه الفترة ستمر على خير وسنصل إلى بر الأمان.

وأشار مدرب الإسماعيلى الأسبق إلى أن الفترة المقبلة تحتاج لتكاتف الجميع من لاعبين وجماهير ونجوم قدامى، يجب أن نكون مساندين لإيهاب جلال هو أحد أبناء النادى، والفترة المقبلة كلنا أمل فى تحسن النتائج وتخطى هذه المرحلة وعمر الإسماعيلى ما هيوصل فى هذا الموسم للمكانة التى تليق به ولكن نتمنى أن يصل لمركز أفضل.

وأضاف، تولينا مسئولية الاسماعيلى فى وقت سابق فى ظروف صعبة جداً، ولم نتحدث عن ذلك لأننا نتمنى رد الفضل للإسماعيلى حتى لو سنضحى بأنفسنا.