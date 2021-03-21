شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة، فتح مران المنتخب الوطنى باستاد القاهرة غدًا الاثنين لوسائل الإعلام لحضورأول ربع ساعة من المران.

ويتحدث حسام البدرى المدير الفني عن برنامج تجهيز لاعبى المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى، وأيضاً تقييمه للمرحلة الماضية وعدم وجود مبارايت ودية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وينطلق المران فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي استعداداً لمواجهة منتخبى كينيا وجزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويسعى الجهاز الفنى لإغلاق المران بداية من الثلاثاء حتى يكون هناك تركيز من جميع اللاعبين قبل المباراتين حتى يظهر المنتخب بالصورة التى تليق به كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف .