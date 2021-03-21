شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة، فتح مران المنتخب الوطنى باستاد القاهرة غدًا الاثنين لوسائل الإعلام لحضورأول ربع ساعة من المران.
ويتحدث حسام البدرى المدير الفني عن برنامج تجهيز لاعبى المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى، وأيضاً تقييمه للمرحلة الماضية وعدم وجود مبارايت ودية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وينطلق المران فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي استعداداً لمواجهة منتخبى كينيا وجزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
ويسعى الجهاز الفنى لإغلاق المران بداية من الثلاثاء حتى يكون هناك تركيز من جميع اللاعبين قبل المباراتين حتى يظهر المنتخب بالصورة التى تليق به كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.
ويدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.
كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا يفكر الجهاز الفنى جدياً فى اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.