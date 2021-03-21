الامارات | بالفيديو: حارس عربي يسجل هدفاً قاتلاً وتاريخياً في الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حارس عربي يسجل هدفاً قاتلاً وتاريخياً في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف الحارس المغربي الدولي، ياسين بونو، الأنظار في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه إشبيلية بمرمى بلد الوليد 1-1، السبت، في الجولة 28.

وفي وقت كانت النتيجة تشير إلى تقدم بلد الوليد حتى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، خرج بونو من مرماه، وتقدم لمنطقة جزاء بلد الوليد لفرض كثافة عددية لاقتناص الفوز، وهو ما تحقق بتلقيه كرة داخل الصندوق، لم يتوانَ عن تسديدها في الشباك معلناً فرحة هستيرية لأسرة نادي إشبيلية.

وأصبح الحارس المغربي بونو، المتألق في الموسم الحالي، أول حارس في تاريخ نادي إشبيلية يسجل هدفاً في الدوري الإسباني، ما ضاعف حجم الفرحة لدى الفريق.

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