شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يصطاد رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع رمضان صبحي نجم بيراميدز والكرة المصرية لفخ رامز جلال في برنامجه الخاص الذي سيعرض في رمضان المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» ان اللاعب لم يكن على علم بالموقف الذي تعرض له في برنامج رامز جلال، لكنه حصل على مبلغ مالي قدره 350 الف جنيه لتصوير الحلقة.

يذكر ان رمضان صبحي تعرض لإصابة مؤخرًا منعته من الإنضمام للمنتخب الوطني لكرة القدم في المعسكر الجاري الذي يستعد فيه الفريق لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا.