شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة من الزمالك للحفاظ على زيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول مسؤولو نادى الزمالك تكثيف المفاوضات مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده مع النادى، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وفتح مسؤولو القلعة البيضاء ملف تجديد التعاقد مع أحمد سيد زيزو، وذلك خوفًا من توقيعه لأى من الأندية فى يناير المقبل، ورحيله فى صفقة انتقال حر، خاصة بعد الأخبار التى ترددت فى الأيام الماضية، عن دخول النادى الأهلى فى مفاوضات معه.

ووعد مسؤولو القلعة البيضاء اللاعب برفع عقده للفئة الأولى التى تصل إلى 8 ملايين جنيه فى الموسم، ولكن طلب اللاعب منهم الجلوس مع والده لحسم المفاوضات.

وينتظر مسؤولو النادى موقف اللاعب، وفى حال رفضه سيكون القرار ببيعه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتحقيق الاستفادة المادية منه.