شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة من الزمالك للحفاظ على زيزو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول مسؤولو نادى الزمالك تكثيف المفاوضات مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده مع النادى، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.
وفتح مسؤولو القلعة البيضاء ملف تجديد التعاقد مع أحمد سيد زيزو، وذلك خوفًا من توقيعه لأى من الأندية فى يناير المقبل، ورحيله فى صفقة انتقال حر، خاصة بعد الأخبار التى ترددت فى الأيام الماضية، عن دخول النادى الأهلى فى مفاوضات معه.
ووعد مسؤولو القلعة البيضاء اللاعب برفع عقده للفئة الأولى التى تصل إلى 8 ملايين جنيه فى الموسم، ولكن طلب اللاعب منهم الجلوس مع والده لحسم المفاوضات.
وينتظر مسؤولو النادى موقف اللاعب، وفى حال رفضه سيكون القرار ببيعه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتحقيق الاستفادة المادية منه.
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