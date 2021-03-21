شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات خاصة لمحمد صلاح في معسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم توفير جناح خاص به داخل فندق إقامة اللاعبين بعيدا عن التعامل مع بقية أفراد البعثة بناءا على تعليمات مسئوولي ليفربول خوفا من جائحة كورونا.

وشدد صلاح على تجهيز نوعية طعام محددة أبلغها الى الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني ،واكد صلاح على ضرورة توفير الحرس الخاص به والسيارة التي تستقله من المطار وتتواجد معه طوال فترة تواجده في القاهرة.

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض أول مران اليوم الأحد في ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.