شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن أبوجريشة: لاعبو الإسماعيلي «مهزوزين».. وعلينا مساندة إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد محسن أبو جريشة، مهاجم الدراويش السابق، أن التعاقد مع إيهاب جلال، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خطوة إيجابية.

وأعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع إيهاب جلال، لمدة ستة أشهر، لكي يتولى تدريب فريق الكرة خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق، بسبب سوء النتائج.

وقال محمد محسن أبوجريشة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «إيهاب جلال، قادر على إنتشال الإسماعيلي من الكبوة التي يمر بها والنجاح مع النادي، خير دليل على ذلك النجاحات الكبيرة مع جميع الأندية التي تولى تدريبها».

وأضاف :«هناك بعض الأمور كانت سببًا في تراجع نتائج الإسماعيلي هذا الموسم، واضحة للجميع، على رأسها عدم الاستقرار الفني والتعاقد مع مدربين دون المستوى»

وتابع :«علينا جميعًا في الوقت الحالي مساندة النادي حتى يخرج من النفق المظلم، ويعود للتواجد بين الكبار».

وأشار :«أنا ضد من يقول أن لاعبي الإسماعيلي دون المستوى، ولا يستحقون ارتداء قميص النادي»، مضيفًا :«الإسماعيلي يمتلك أفضل لاعبين في مصر، ولكنهم مهزوزين بسبب سوء النتائج، والثقة ستعود لهم بعد تحقيق الفوز في مباراتين».

وواصل :«هناك أندية، لديها لاعبين أقل فنيًا من لاعبي الإسماعيلي ولكنهم يحققون نتائج جيدة، بسبب ثقتهم في أنفسهم، مثل ناديا غزل المحلة وأسوان مع إحترامي لهما».