شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن أبوجريشة: لاعبو الإسماعيلي «مهزوزين».. وعلينا مساندة إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد محسن أبو جريشة، مهاجم الدراويش السابق، أن التعاقد مع إيهاب جلال، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خطوة إيجابية.
وأعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع إيهاب جلال، لمدة ستة أشهر، لكي يتولى تدريب فريق الكرة خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق، بسبب سوء النتائج.
وقال محمد محسن أبوجريشة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «إيهاب جلال، قادر على إنتشال الإسماعيلي من الكبوة التي يمر بها والنجاح مع النادي، خير دليل على ذلك النجاحات الكبيرة مع جميع الأندية التي تولى تدريبها».
وأضاف :«هناك بعض الأمور كانت سببًا في تراجع نتائج الإسماعيلي هذا الموسم، واضحة للجميع، على رأسها عدم الاستقرار الفني والتعاقد مع مدربين دون المستوى»
وتابع :«علينا جميعًا في الوقت الحالي مساندة النادي حتى يخرج من النفق المظلم، ويعود للتواجد بين الكبار».
وأشار :«أنا ضد من يقول أن لاعبي الإسماعيلي دون المستوى، ولا يستحقون ارتداء قميص النادي»، مضيفًا :«الإسماعيلي يمتلك أفضل لاعبين في مصر، ولكنهم مهزوزين بسبب سوء النتائج، والثقة ستعود لهم بعد تحقيق الفوز في مباراتين».
وواصل :«هناك أندية، لديها لاعبين أقل فنيًا من لاعبي الإسماعيلي ولكنهم يحققون نتائج جيدة، بسبب ثقتهم في أنفسهم، مثل ناديا غزل المحلة وأسوان مع إحترامي لهما».