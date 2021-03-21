شكرا لقرائتكم خبر عن «فقدان الوعى» يضرب مباريات الدورى السعودي ويهدد حياة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت ظاهرة فقدان الوعي للاعبي الدورى السعودي للمحترفين انتشارها ، داخل ملاعب المملكة ، حيث شهد امس حالتي فقدان وعي للاعب اتحاد جدة عبد الرحمن العبود والفرنسي بافيتيمبي جوميز محترف الهلال، ما أثار الرعب في نفوس عشاق الساحرة المستديرة.

كانت البداية فى مباراة الرائد واتحاد جدة، وتحديدا فى الدقيقة 55 من عمر المباراة و بعد تدخل قوى من ظهير الاتحاد حمدان الشمراني على كرة هوائية، كان يشترك فيها عبد الرحمن العبود، في محاولة لتشتيت الكرة، أدى لسقوط العبود دون حراك.

و توقفت المباراة ما يقارب 6 دقائق في محاولة لإسعاف اللاعب، لكنه لم يسترد الوعي، حتى تم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى.

بعد الحادثة بعضون ساعتين تقريبا، وضعت الجماهير يدها على قلبها، وهي ترى جوميز يسقط من تلقاء نفسه، في مشهد يثير الرعب، قبل أن يقوم ويستكمل المباراة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها اللاعب بهذا الشكل، بل أصبح مشهدا مكررا في مباريات الهلال، حيث سقط جوميز بالكيفية نفسها أمام أهلي جدة والاتفاق قبل نحو شهر.

وحسب تقارير صحفية، فإن جوميز يعاني من حالة صحية يطلق عليها «النوبة الوعائية المبهمة»، يصاب بها الإنسان عندما يتعرض لمثيرات عالية معينة، تؤدي إلى انخفاض معدلات ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، ما ينتج عنه قلة تدفق الدم للمخ.

وأوضحت أن جوميز اعتاد على هذا السقوط مع معظم الفرق التي لعب لها قبل الانضمام للهلال، مؤكدة أنها حالة ليست خطيرة، لكن مشكلتها الحقيقية، تكمن في أن المصاب بها يفقد السيطرة على نفسه تماما عند السقوط، وقد يسقط بطريقة خاطئة تتسبب في مخاطر أكبر.