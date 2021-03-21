شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم.. أسامة نبيه يغيب عن المران الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغيب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريب الفريق اليوم بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لاخطاره بغيابه عن التدريب. وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر لمواجهة منافسه المولودية. وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها في توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة. ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

انتظم المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما تماثل للشفاء من الوعكة الصحية التي أبعدته عن تدريبات الأمس. واطمأن الجهاز الطبي على سلامة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء.

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن حازم إمام الظهير الأيمن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بعضلة السمانة. وأضاف أسامة أن حالة حازم إمام في تحسن مستمر، ويسير بشكل جيد في البرنامج الموضوع له، وبمجرد الانتهاء سينتظم في التدريبات مع زملائه.