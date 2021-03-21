شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم.. أسامة نبيه يغيب عن المران الجماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغيب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريب الفريق اليوم بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لاخطاره بغيابه عن التدريب. وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته.
وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر لمواجهة منافسه المولودية. وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها في توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة. ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
انتظم المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما تماثل للشفاء من الوعكة الصحية التي أبعدته عن تدريبات الأمس. واطمأن الجهاز الطبي على سلامة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء.
أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن حازم إمام الظهير الأيمن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بعضلة السمانة. وأضاف أسامة أن حالة حازم إمام في تحسن مستمر، ويسير بشكل جيد في البرنامج الموضوع له، وبمجرد الانتهاء سينتظم في التدريبات مع زملائه.
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