شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كوتينيو.. محمد صلاح ممنوع من إرتداء قميص برشلونة في 2021 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف موقع ماركا الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل عن احتمالية انتقال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي إلى البرسا خلال الميركاتو الصيفي المقبل خاصة بعد الأنباء المترددة بقوة خلال الفترة الأخيرة عن أزماته الفنية مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

وقال التقرير، إن المدير الرياضي لفريق برشلونة، مايكل إدواردز، قام بإدخال اتفاقا يلزم برشلونة بعدم التعاقد مع لاعبي ليفربول حتى عام 2021 ، بعد أن خسر سابقا لاعبين مثل خافيير ماسكيرانو ولويس سواريز.

وأوضح التقرير القصة كاملة، والتى بدأت بتوقيع فيليب كوتينيو لبرشلونة في يناير 2018 يبدو كواحد من أسوأ أعمال كرة القدم على الإطلاق، والتى أنفق فيها الفريق الكتالوني 160 مليون يورو لتأمين خدماته مع الفريق الإسباني، ولكنن هذه الصفقة سيئة من الناحيتين الكروية والمالية.

وقال تقرير ماركا نقلا عن The Mirror تفاصيل العقد الذي وضعه ليفربول عندما باع اللاعب البرازيلي إلى الكامب نو ، ولم يكن ذلك جيدا لقراءة البلوجرانا، قام المدير الرياضي مايكل إدواردز بإدخال اتفاقا عدم اعتداء مع برشلونة فيما يتعلق بالتعاقد مع المزيد من لاعبي ليفربول حتى عام 2021 ، بعد أن خسر سابقًا لاعبين مثل خافيير ماسكيرانو ولويس سواريز.

ووفقا لما ذكره التقرير، أصبح محمد صلاح ممنوعا من إرتداء قميص برشلونة في هذا الصيف خاصة بعدما أظهرت الصحيفة الإسبانية تقريرا يشير لوجود بند يلزم برشلونة بعدم التعاقد مع أي لاعب من ليفربول حتى نهاية 2021.

صورة من تقرير ماركا الإسبانية

صورة من تقرير ماركا الإسبانية

لينك تقرير ماركا.. https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/03/20/6055e259e2704e34358b460e.html