شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «تنفيذية» الزمالك: لسنا لجنة عار.. ونتعرض لهجوم شرس من حسابات مزيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، إنه لا يتعرض للهجوم من جانب الجماهير البيضاء، لكن من اللجان الإلكترونية.

وأضاف إبراهيم عبدالله ، في تصريحات تلفزيونية: «تعرضت لهجوم شرس من حسابات مزيفة على موقع فيسبوك، وتقدمنا ببلاغات بشأن هذا الهجوم».

وأكد قائلا: «لسنا لجنة العار في الزمالك، مثلما يردد البعض، وأحزن من مهاجمة بعض جماهير النادي لنا».

وقال: «نعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم لإسعاد جماهير الزمالك، أشكرهم كما أشكر وزير الشباب والرياضة، لديه تحديات كبيرة ويتعرض لهجوم شديد من جماهير الأبيض بعد قرار تجميد المجس السابق».

كما تحدث عن ساسي: «التونسي فرجاني ساسي لم يوقع لأى ناد آخر، ويرغب في الاستمرار مع الزمالك، ونسعى بكل قوة لإقناعه بالبقاء معنا».

وأتم: «المفاوضات مستمرة مع وكيله وليس مع ساسي مباشرة، وأي فروق مادية بأي فريق تؤدي لنوع من الغيرة بين اللاعبين وهذه كانت تحديات أمامنا».