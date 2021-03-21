شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعاقد مع إيهاب جلال.. الإسماعيلي يعين جهاز طبي جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استقر مسؤولو الإسماعيلي على تعيين الدكتور مجدي الباز، رئيسا للجهاز الطبي ليكون ضمن الجهاز المعاون لإيهاب جلال، الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي لمدة ستة أشهر.
ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال، المران الأول للإسماعيلي اعتبارًا من اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 3 ابريل المقبل، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قد تقدم باعتذار رسمي إلى اللجنة الفنية بقيادة على أبوجريشة والتى تضم في عضويتها كل من عماد سليمان المشرف على الفريق، والمهندس مدحت الورداني بشأن عدم استكمال مهمته مع الفريق في الفترة المقبلة.
جاء ذلك، بسبب بعض الارتباطات الخاصة والتى طرأت وستمنعه من أداء عمله على أكمل وجه.
يذكر أن الإسماعيلي موقفه صعبًا في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد ١١ نقطة، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في7 مباريات، أحرز لاعبوه 13 هدفًأ وتلقت شباكه 21 هدفًا.
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