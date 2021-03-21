شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعاقد مع إيهاب جلال.. الإسماعيلي يعين جهاز طبي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مسؤولو الإسماعيلي على تعيين الدكتور مجدي الباز، رئيسا للجهاز الطبي ليكون ضمن الجهاز المعاون لإيهاب جلال، الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي لمدة ستة أشهر.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال، المران الأول للإسماعيلي اعتبارًا من اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 3 ابريل المقبل، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قد تقدم باعتذار رسمي إلى اللجنة الفنية بقيادة على أبوجريشة والتى تضم في عضويتها كل من عماد سليمان المشرف على الفريق، والمهندس مدحت الورداني بشأن عدم استكمال مهمته مع الفريق في الفترة المقبلة.

جاء ذلك، بسبب بعض الارتباطات الخاصة والتى طرأت وستمنعه من أداء عمله على أكمل وجه.

يذكر أن الإسماعيلي موقفه صعبًا في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد ١١ نقطة، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في7 مباريات، أحرز لاعبوه 13 هدفًأ وتلقت شباكه 21 هدفًا.