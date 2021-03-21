شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك اليوم.. حميد أحداد ينتظم في المران وحازم إمام يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما تماثل للشفاء من الوعكة الصحية التي أبعدته عن تدريبات الأمس.

واطمأن الجهاز الطبي على سلامة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ إبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن حازم إمام الظهير الأيمن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بعضلة السمانة.

وأضاف أسامة أن حالة حازم إمام في تحسن مستمر، ويسير بشكل جيد في البرنامج الموضوع له، وبمجرد الانتهاء سينتظم في التدريبات مع زملائه.