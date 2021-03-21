شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك اليوم.. كارتيرون يرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية خلال تدريبات الفريق اليوم.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في الثالث من أبريل المقبل بالجزائر.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن حازم إمام الظهير الأيمن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بعضلة السمانة.

وأضاف أسامة أن حالة حازم إمام في تحسن مستمر، ويسير بشكل جيد في البرنامج الموضوع له، وبمجرد الانتهاء سينتظم في التدريبات مع زملائه.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في الثالث من أبريل المقبل بالجزائر.