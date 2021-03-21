شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين محمد صلاح ورمضان صبحي على شارة القيادة بالأولمبياد؟ شوقي غريب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي حقيقة الصراع بين محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، حول شارة قيادة المنتخب في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، المنتخب الأولمبي ليس به خلافات كل شئ على ما يرام، ولاتوجد خلافات بين صلاح ورمضان حول شارة قيادة المنتخب الأولمبي.

وأكد أن المنتخب الأولمبي بقيادته سيرسل ملفا كاملا لفريق ليفربول الإنجليزي عقب إجراء قرعة أولمبياد طوكيو ومعرفة مواعيد مباريات المنتخب في هذه البطولة، حتى نكون محددين بخطة واضحة أمام الفريق الإنجليزي، في كافة الأمور سواء السفر أو فندق الإقامة أو التدريبات.

الحديث عن رحيل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، من صفوف فريقه الإنجليزي مستمر ومتجددا يوما تلو الآخر، وجاء خال النجم المصري ليوضح حقيقة رحيله عن البريميرليج خلال الميركاتو الصيفي المقبل أم سيبقى داخل قلعة الأنفليد.

عبدالعزيز البمبي، خال محمد صلاح، قال، إن صلاح لم يحسم حتى الآن قراره بالاستمرار في ناديه أو الانتقال لناد آخر سواء في الدوري الأسباني من خلال أندية برشلونة أو ريال مدريد، أو أي دوري آخر.

وقال خال محمد صلاح، كأحد أقارب النجم المصري، يتمنى أن يستمر محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي للتتويج معه بمزيد من البطولات، وتحقيق نجاحات جديدة، وهو أيضا نفس الرأي بالنسبة لمحبي ومشجعي صلاح في بلدته بقريه بسيون بمحافظة الغربية، وذلك وفقا لما نشره موقع شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف خال محمد صلاح: أن اللاعب سينضم لمعسكر المنتخب الوطني للاستعداد للقائي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأوضح أن صلاح يعكف على تحضير هدية خاصة لوالدته بمناسبة عيد الأم.