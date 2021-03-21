شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع النتائج.. رصيد مورينيو في توتنهام أوشك على النفاذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لا يختلف اثنان على أن فريق توتنهام يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين الرائعين أصحاب الأسماء الرنانة والنجوم اللامعة ومع ذلك يخرج في كل موسم بلا بطولات ولا ألقاب وتصاحبه صافرات استهجان جماهيرية وحالة سخط عارم لدى عشاق السبيرز.

وزادت هذه الظاهرة السلبية في أعقاب ابتعاد الفريق عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، بالإضافة إلى خروجه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ومؤخرًا تم إقصاء الفريق من بطولة الدوري الأوروبي على يد دينامو زغرب الكرواتي.

يمتلك توتنهام سجلًا مميزًا للغاية نظرا لكونهم أول فريق إنجليزي يفوز ببطولة أوروبية في التاريخ، كما عرف السبيرز على مدار تاريخهم بكونهم مُتخصصين في الفوز ببطولات الكأس كما فازوا بلقب أول نسخة لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 45 نقطة، جمعهم بـ 13 انتصار وستة تعادلات و9 هزائم، وينتظر الفريق مواجهات من العيار الثقيل خلال المرحلة القادمة، حيث سيواجه أستون فيلا الأحد، ثم نيوكاسل، قبل أن يستقبل مانشستر يونايتد على أرضية ميدانه، ثم يرحل إلى جوديسون بارك لمواجهة إيفرتون، ويلتقي يوم 25 أبريل المُقبل نظيره مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين.

لكن يظل السؤال الذي يُحير جماهير توتنهام، لماذا لا يفوز الفريق بالبطولات؟، برغم من وجود مجموعة جيدة من اللاعبين في تشكيلة الفريق اللندني، لماذا يتعرض الفريق للهزائم من فرق أقل في الجودة من السبيرز، هل التقصير من المدرب أم اللاعبين أم الإدارة التي لم تُعزز صفوف الفريق باللاعبين قادرين على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى.

واعتذر مورينيو علنًا لجماهير توتنهام بعد خروج توتنهام من الدوري الأوروبي قبل الأوان، على الرغم من تقدمه في المباراة بهدفين لصالحه.

هذا العرض الكئيب الأخير في موسم كان مليئًا بالصعود والهبوط، أعاد انتباه الجميع إلى مستقبل مدرب توتنهام.

تكهنات بشأن مستقبل مورينيو، الآن بعد أن خرج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد إيفرتون والدوري الأوروبي على يد دينامو زغرب، أصبح الضغط على توتنهام للفوز على مان سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر المقبل، لكن الطريقة التي يؤدي بها الفريقان هذا الموسم تشير إلى من المستبعد جدًا حدوث ذلك.

هل كانت أيام مورينيو «سبيشيال وان» جيدة حقًا في ماضيه وهل أصبح قريبًا من المُغادرة، وهل أصبح مورينيو غير قادر على إدارة فريق أوروبي كبير مرة أخرى؟

أحدث سوق لإقالة مدرب الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدره مورينيو.

ربما كان مشجعو توتنهام متحمسين للغاية عندما علموا لأول مرة أن مورينيو سينضم إلى النادي لأنه فائز ولديه سجل حافل في الفوز بالألقاب.

كان مورينيو ينظر إلى وظيفة توتنهام كفرصة لإعادة بناء سمعته بعد فترة مُخيبة للآمال مع مانشستر يونايتد حيث فشل في تحقيق المستوى الذي توقعه المشجعون.

وصل مورينيو إلى توتنهام بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز باسمه، ولقبين في الدوري الإيطالي ولقب واحد في الدوري الإسباني، ناهيك عن دوري أبطال أوروبا مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مرتين، حتى تتمكن من معرفة سبب تجرؤ جماهير توتنهام على الحلم بالمستقبل. الجوائز لناديهم.

توتنهام نادٍ لم يفز بلقب دوري الدرجة الأولى منذ عام 1961، وعلى الرغم من اعتباره «فريق كأس»، إلا أنه تمكن من الفوز بكأس محلي واحد فقط في آخر 22 عامًا.

كل هذه الأشياء تضيف إلى الضغط على مورينيو للفوز بالبطولات، ولا يزال بإمكانه فعل ذلك هذا الموسم خلال مواجهة مانشستر سيتي، إذا ظل مسؤولاً عن النادي قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

الفوز بهذه الكأس يمكن أن ينقذ وظيفة مورينيو ويمنحه فرصة في الصيف الماضي لتوقيع التعاقدات التي يحتاجها لدفع توتنهام للأمام.

ومع ذلك، يبدو أن مورينيو يفقد الدعم من بعض اللاعبين الرئيسيين في فريقه بسبب الطريقة التي يعمل بها، ويُقال إن المدرب السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي قد غيّر بشكل جذري النهج الذي اتبعه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي حل محله في نوفمبر 2019، من خلال تخفيف عبء العمل على لاعبيه- وهو أمر لم يسير بشكل جيد وسط سلسلة من النتائج السيئة، ويُشاع أيضًا أن مورينيو يركز كثيرًا على محاولة تحسين الشكل الدفاعي لفريق توتنهام، بدلاً من العمل على أخطاء من المباريات السابقة.

مباراة أرسنال و توتنهام في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية