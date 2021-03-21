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مواعيد مباريات بيراميدز بالكونفيدرالية حتى الجولة الخامسة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز بالكونفيدرالية حتى الجولة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، من الجولة الثالثة حتى الخامسة، مع ترك تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة لموعد لاحق.

وأكد الكاف في خطابه أن بيراميدز سيحل ضيفًا في الجولة الثالثة على نظيره الرجاء المغربي بمركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية يوم ٤ إبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف بيراميدز نادي الرجاء المغربي في الجولة الرابعة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١١ إبريل، في الساعة التاسعة مساء.

ويحل بيراميدز في الجولة الخامسة ضيفا على نظيره نكانا الزامبي يوم ٢١ أبريل المقبل، حيث تقرر أن تقام المباراة على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات بيراميدز

Rajaa * pyramids.. 4-4-2021
18:00 pm
Mohamed IV stadium
Casablanca

Pyramids * rajaa.. 11-4-2021
21:00 pm
30 June stadium
Cairo

Nkana * pyramids.. 21-4-2021
15:00 pm
Levy mwanwasa stadium
Ndola، Zambia

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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