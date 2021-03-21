شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز بالكونفيدرالية حتى الجولة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، من الجولة الثالثة حتى الخامسة، مع ترك تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة لموعد لاحق.

وأكد الكاف في خطابه أن بيراميدز سيحل ضيفًا في الجولة الثالثة على نظيره الرجاء المغربي بمركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية يوم ٤ إبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف بيراميدز نادي الرجاء المغربي في الجولة الرابعة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١١ إبريل، في الساعة التاسعة مساء.

ويحل بيراميدز في الجولة الخامسة ضيفا على نظيره نكانا الزامبي يوم ٢١ أبريل المقبل، حيث تقرر أن تقام المباراة على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات بيراميدز

Rajaa * pyramids.. 4-4-2021

18:00 pm

Mohamed IV stadium

Casablanca

Pyramids * rajaa.. 11-4-2021

21:00 pm

30 June stadium

Cairo

Nkana * pyramids.. 21-4-2021

15:00 pm

Levy mwanwasa stadium

Ndola، Zambia