شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الياباني يمنح رئيس الجمعية المصرية لـ«أيكيدو» شهادة تقدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح نوكي ماساكي، السفير الياباني في القاهرة، محمد السيد، رئيس الجمعية المصرية للأيكيدو، شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني، وذلك تقديرًا لجهود ه في نشر فنون الدفاع عن النفس اليابانية «الأيكيدو» في مصر، وتوطيد علاقات الود والصداقة بين اليابان ومصر.

والأيكيدو هو فن من فنون القتال اليابانية الحديثة تم تطويره خلال عشرينيات القرن الماضي، ويهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية على حدٍ سواء، وتتم ممارسته الآن في 140 دولة.

ومارس «السيد» الأيكيدو في عام 1980، حتى حصل على أول حزام أسود 6 دان، كأول حزام أسود في الشرق الأوسط بأكمله في عام 2016.

وفي الوقت الحالي، يُعد هو المدرب الأوحد في منطقة الشرق الأوسط الذي سمح له بالحصول على لقب «شيهان» أو «مدرب كبير» من مؤسسة أيكيدو أيكيكاي في اليابان.

ويلعب البطل المصري دورًا مهمًا كرئيس لجنة الأيكيدو في الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، بالإضافة إلى تاريخه الطويل كمدرب ومشرف على الأيكيدو في العديد من الأندية الرياضية المصرية.

من جانبه، أعرب السفير نوكي عن تقديره للبطل المصري على تفانيه وإسهاماته في نشر الأيكيدو في مصر، مما كان له أثر كبير في زيادة فهم الشعب المصري لليابان وثقافتها.

وأعرب محمد السيد عن شكره وتقديره تجاه هذا التقدير، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في لعب دوره كجسر من جسور الترابط بين اليابان ومصر، خاصة في مجال الرياضة.