شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من حسام البدري بخصوص مران المنتخب غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرّر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، فتح مران المنتخب غدًا الإثنين لوسائل الإعلام لحضور أول ربع ساعة من المران.

وينطلق المران في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

فيما أجرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس «كورونا المستجد» فور تجمعهم بمقر فندق الإقامة، وذلك تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا.

وخضع جميع أفراد البعثة التي يترأسها المهندس أحمد مجاهد للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتواجد جميع اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار باستثناء المحترفين، المنتظر وصولهم اعتبارا من بدء موعد الأجندة الدولية.