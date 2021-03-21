مدرب حراس المنتخب السابق: أبو جبل تعرض للظلم باستبعاده من القائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، أن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك تعرض الظلم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر الأول.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 لشهر مارس الجاري، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يوم الخميس الماضي، قائمة المنتخب التي ضمت 4 حراس مرمى هم: محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد بسام وعامر عامر.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال ناجي: "توقعت انضمام الهاني سليمان (حارس مرمى سموحة) للمنتخب، لكن لم يتم استدعاؤه وانتهى الأمر، نحترم اختيارات الجهاز الفني للمنتخب".

وأضاف: "أرى أن أبو جبل (حارس الزمالك) تعرض للظلم باستبعاده من التواجد في القائمة، أبو جبل حارس مرمى جيد وعلى مستوى عالي، وحرس عرين الزمالك معظم أوقات الموسم، وكان من الظلم استبعاده لحساب محمود جنش".

وأتم: "أبو جبل كان يستحق التواجد في القائمة، هو وجنش حراس مرمى كبار وكذلك محمد عواد، أيضًا محمد بسام حارس مرمى رائع".

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي منتخب كينيا ثالث الترتيب برصيد ثلاث نقاط ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة.