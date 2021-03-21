كاف يخطر بيراميدز بمواعيد مبارياته في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية من الجولة الثالثة حتى الخامسة، مع ترك تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة لموعد لاحق.

وأكد الكاف في خطابه أن بيراميدز سيحل ضيفا في الجولة الثالثة على نظيره الرجاء المغربي بمركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا يوم 4 إبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف بيراميدز نادي الرجاء المغربي في الجولة الرابعة، على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 11 إبريل، في الساعة التاسعة مساء.

ويحل بيراميدز في الجولة الخامسة ضيفا على نظيره نكانا الزامبي يوم 21 إبريل المقبل، حيث تقرر أن تقام المباراة على إستاد "ليفي موانواسا" بمدينة ندولا في زامبيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد ست نقاط بعد فوزه على نكانا ونامونجو التنزاني في أول جولتين.

مواعيد مباريات بيراميدز حتى الجولة الخامسة:

الجولة الثالثة: 4 إبريل 2021.. الرجاء وبيراميدز.. الساعة السادسة مساءً.. إستاد محمد الخامس في كازابلانكا.

الجولة الرابعة: 11 إبريل 2021.. بيراميدز والرجاء.. الساعة التاسعة مساءً.. إستاد الدفاع الجوي "30 يونيو" في القاهرة.

الجولة الخامسة: 21 إبريل 2021.. نكانا وبيراميدز.. الساعة الثالثة عصرا.. إستاد ليفي مواناواسا في ندولا.