بعد هدف بونو.. من هم أشهر الحراس تسجيلا للأهداف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تعد الأهداف التي يسجلها حراس المرمى حدثا نادرا إلى حد ما في كرة القدم، فقد يكون الأمر عاديا بعض الشئ إذا سجل حارس المرمى هدفا من ركلة جزاء، لكن من غير المعتاد أن يتقدم حارس المرمى إلى منطقة جزاء الخصم ويسجل هدفا من متابعة لعرضية.. هذا ما فعله ياسين بونو حارس مرمى إشبيليه في مباراة فريقه ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني.

في واقعة لا تحدث كثيرا، أنقذ ياسين بونو حارس مرمى إشبيليه، فريقه من الخسارة أمام فريق بلد الوليد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

والتقى الفريقين مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، وتقدم بلد الوليد بهدف سجله فابيان أوريلانا من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن بونو خطف هدف التعادل لأشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة.

وجاء هدف ياسين بونو في الثواني الأخيرة من اللقاء، مستغلا عرضية أرضية من الجانب الأيمن وسط غفلة دفاعية حولها الحارس بقدمه اليسرى في الشباك.

من هم أشهر حراس مرمى تسجيلا للأهداف؟

روجيريو سيني

يتصدر البرازيلي روجيريو سيني قائمة حراس المرمى الهدافين، برصيد 131 هدفا.

ويعد سيني أحد أفضل اللاعبين الذين يسددون الكرات الثابتة في العالم، حيث نجح في تسجيل 131 هدفا خلال مسيرته الكروية الممتدة حتى الآن مما جعله أكثر الحراس تسجيلا في التاريخ.

خوسيه لويس تشيلافيرت

اشتهر تشيلافيرت بتسديد الكرات الثابتة وركلات الجزاء، وسجل 59 هدفا في مسيرته الكروية منها 8 بقميص منتخب بلاده.

في نوفمبر 1999، أصبح تشيلافيرت هو حارس المرمى الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء في المباراة التي فاز فيها فريقه نادي فيليز سارسفيلد بنتيجة 6-1 على نادي فيرو كاريل أويستي.

رينيه هيجيتا

الحارس الكولومبي الذي اشتهر بركلة العقرب التي أنقذت مرمى منتخب بلاده ضد إنجلترا عام 1995.

سجل هيجيتا 41 هدفا في مسيرته.

هانس-يورج بوت

حارس مرمى نادي هامبورج، باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، وصاحب أعلى رصيد في تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء في الدوري الألماني، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهو أعلى رصيد لحارس مرمى بجانب تسجيل هدفا في بطولة الكأس المحلي.

إجمالي أهدافه 32 هدفا.

بيتر شمايكل

سجل بيتر شمايكل 13 هدفا خلال مسيرته الكروية، وهو من أنجح الحراس في تاريخ نادي مانشستر يونايتد، وقد أختير أفضل حارس في العالم في عامي 1992 و1993، وقد كان أحد العناصر الأساسية مع منتخب الدنمارك لكرة القدم عندما فازوا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1992.

شمايكل من أكثر اللاعبين الدنماركيين مشاركة مع منتخب بلاده، حيث لعب 129 مباراة دولية وسجل هدفا بقميص المنتخب.

عصام الحضري

سجل الحضري هدفين خلال مسيرته الكروية، كانت البداية بقميص الأهلي فى مرمى كايزر تشيفز في السوبر الأفريقي عام 2002.

وجاء هدفه الثاني بقميص التعاون السعودي في المواجهة التي جمعته مع الاتفاق في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 17/18.

وبات الحضري أول حارس مرمى أجنبي يسجل في الدوري السعودي للمحترفين، وأول حارس مرمى يسجل هدفاً في الدوري السعودي بوجه عام منذ هدف مبروك زايد في الرائد خلال موسم 2010-2011.